Crisi Governo: il centrodestra unito chiede elezioni anticipate (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'opposizione chiede, unito, le dimissioni di Giuseppe Conte ed il voto subito. Intanto Conte non ha ancora deciso. Il centrodestra, unito, con una nota congiunta, chiede le immediate dimissioni di Giuseppe Conte, dicendosi non disponibile a sostenere un nuovo Governo di sinistra. La via maestra è il voto, e gli alleati all'opposizione si dicono in questo caso pronti a governare, a restituire un nuovo volto al paese, a fare in modo che questo momento tanto delicato, possa essere vissuto attraverso nuove logiche, nuovi provvedimenti, nuovi punti di vista. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva dall'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, ha di certo gettato nell'incertezza lo scenario politico italiano. In questo momento no si è ancora ben capito cosa farà Conte ...

