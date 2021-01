Crisi governo, Conte alla Camera lunedì per il voto di fiducia (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà comunicazioni nell’Aula della Camera lunedì a cui dovrebbe seguire un voto di fiducia. È quanto è emerso da alcune indiscrezioni dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio in corso. L’orario sarà definito dal presidente Roberto Fico dopo essersi consultato con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. La decisione del Presidente del Consiglio di offrire “un chiarimento politico” al Parlamento in merito alla Crisi di governo in corso era stata anticipata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del loro incontro al Quirinale di oggi pomeriggio. Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe, terrà comunicazioni nell’Aula dellaa cui dovrebbe seguire undi. È quanto è emerso da alcune indiscrezioni dconferenza dei capigruppo di Montecitorio in corso. L’orario sarà definito dal presidente Roberto Fico dopo essersi consultato con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. La decisione del Presidente del Consiglio di offrire “un chiarimento politico” al Parlamento in meritodiin corso era stata anticipata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del loro incontro al Quirinale di oggi pomeriggio.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Pino__Merola : La crisi di Governo debutta in Borsa: Milano unica piazza finanziaria in calo - carladiveroli : @DaliaDaliaanfo Il che, volendo pensare male, gli consente anche di avere un’ottima scusa per non prendere posizione sulla crisi di governo -