Crisi di governo | Zingaretti | “Italia Viva inaffidabile”

All'indomani della conferenza stampa di Matteo Renzi e dell'annuncio ufficiale del ritiro dalla squadra di governo della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova e della ministra della Famiglia Elena Bonetti, nonché del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, tutti appartenenti ad Italia Viva, i restanti partiti che componevano la maggioranza di governo, serrano le fila per uscire da una Crisi, al momento senza sbocchi. Il Partito Democratico si riunisce per valutare la situazione, che, al momento, si avvale soltanto di due certezze: no a nuovi tentativi di accordo con Italia Viva, perché considerata assolutamente inaffidabile ed un no altrettanto netto e deciso ad un ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - ManuelaBellipan : @piumigliore1 La crisi era in atto da due mesi e il Governo era immobile. Questa era l'unica strada per smuoverlo o… - SteGoal94 : RT @chiaravillage: “State a casa” “i banchi con le rotelle” “incentivo sui monopattini” e poi ti stupisci se arriva un pirla che prenderebb… -