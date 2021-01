Crisi di Governo, Salvini: “Se Conte ha i numeri venga in Parlamento oggi, altrimenti diamo la parola agli italiani. Basta con questo teatrino” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “diamo la parola agli italiani. Fidiamoci degli italiani, che stanno dimostrando buon senso e meritano fiducia. Non si può andare avanti con maggioranze costruite di notte. Qua le emergenze non sono garantire le poltrone ma salute, scuola, lavoro e tasse, partendo dal blocco delle cartelle”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, durante un punto stampa fuori dal Senato. “Se Conte ha i numeri venga in Parlamento oggi. Non è possibile che gli italiani non sappiano se c’è o meno un Governo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “la. Fici degli, che stanno dimostrando buon senso e meritano fiducia. Non si può andare avanti con maggioranze costruite di notte. Qua le emergenze non sono garantire le poltrone ma salute, scuola, lavoro e tasse, partendo dal blocco delle cartelle”. Così Matteo, leader della Lega, durante un punto stampa fuori dal Senato. “Seha iin. Non è possibile che glinon sappiano se c’è o meno un”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - panzerfaustino : @Brasviz1 Il riferimento alle grida manzoniane è decisamente calzante. In tutto ciò il governo continua darsi da so… - manuscod : RT @EugeneAndHisAxe: Quale articolo della Costituzione prevede il 'faccio finta di niente' del Presidente del Consiglio in occasione di una… -