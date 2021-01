Crisi di governo oggi: Conte al Quirinale. Pd: rischio elezioni a giugno. Ultime notizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si consuma la Crisi di governo dopo lo strappo di Italia Viva , che ha ritirato le ministre Bellanova e Bonetti. Intorno alle 16 il premier, Giuseppe Conte , è salito al Colle per aggiornare il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si consuma ladidopo lo strappo di Italia Viva , che ha ritirato le ministre Bellanova e Bonetti. Intorno alle 16 il premier, Giuseppe, è salito al Colle per aggiornare il ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Giornaleditalia : Crisi di governo, Gualtieri: 'Atto di irresponsabilità senza precedenti' - zazoomblog : Crisi governo Gualtieri: “Apertura atto irresponsabile” - #Crisi #governo #Gualtieri: #“Apertura -