Crisi di governo | nulla è ancora perduto | ma se Conte sfida Renzi in Aula rischia grosso

Ovviamente ora è Renzi l'incarnazione di una grave minaccia per gli equilibri del Paese, non un esecutivo che, dopo aver bloccato l'economia, da mesi tergiversa, gigioneggia, indugia, ed intanto il virus imperversa senza ostacoli! Crisi di governo: Conte reputa Renzi 'la bestia nera' ed intende sfidarlo in Aula Ad ogni modo ieri sera il Cdm è ugualmente andato in scena senza le ministre di Italia Viva, e l'occasione è stata buona per serrare le fila di questa maggioranza sgangherata addossando al l'ex premier qualsiasi 'nefandezza'. D'altra parte, mettendo 'il Re a nudo', Conte è andato su tutte le furie, al punto che, si vocifera, sarebbe intenzionato a sfidare Renzi in Aula. Una scelta azzardata ...

