Crisi di governo, nodo “responsabili” agita anche il centrodestra (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al vertice ci sono tutti, anche Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. Un modo per provare a dire che nessuno, neanche dai cespugli, abbandonerà il centrodestra per soccorrere Giuseppe Conte. Ma la certezza che il premier non riesca a ricostruire una maggioranza non si può avere, anzi: "Più tempo gli si dà per venire in Aula, più chance ha", è stato l'ovvio ragionamento fatto al tavolo con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Soprattutto, spiegano fonti della Lega, "se Zingaretti continua a dire che a giugno si va al voto...". Oppure, si lascia sfuggire un leghista, "se continua a dirlo Fratelli d'Italia...".La posizione concordata in un centrodestra meno compatto di quello che vuol far sembrare è dunque quella di chiedere l'immediata parlamentarizzazione della Crisi, per vedere poi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al vertice ci sono tutti,Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. Un modo per provare a dire che nessuno, nedai cespugli, abbandonerà ilper soccorrere Giuseppe Conte. Ma la certezza che il premier non riesca a ricostruire una maggioranza non si può avere, anzi: "Più tempo gli si dà per venire in Aula, più chance ha", è stato l'ovvio ragionamento fatto al tavolo con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Soprattutto, spiegano fonti della Lega, "se Zingaretti continua a dire che a giugno si va al voto...". Oppure, si lascia sfuggire un leghista, "se continua a dirlo Fratelli d'Italia...".La posizione concordata in unmeno compatto di quello che vuol far sembrare è dunque quella di chiedere l'immediata parlamentarizzazione della, per vedere poi ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - G1NLEMON : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - annamariamarco : RT @mgdj56: #IoStoConilCdx Il #PoltronaroConte non vuole dimmettersi, strano... peccato che ormai tutti hanno capito che tipo sia e lo stan… -