Crisi di governo, M5s: “Renzi trascina l’Italia nel baratro, non glielo permetteremo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – “Ecco la figura che ci fa fare Renzi sulla stampa internazionale! Oggi l’Italia viene associata alla sua trovata di ieri: aprire l’ennesima crisi di Governo”. Cosi’ il M5s in un post su facebook. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – “Ecco la figura che ci fa fare Renzi sulla stampa internazionale! Oggi l’Italia viene associata alla sua trovata di ieri: aprire l’ennesima crisi di Governo”. Cosi’ il M5s in un post su facebook.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - EmaPaladino : @riotta In questa crisi di governo, nessuno si salva sul piano dell'adeguatezza. Nessuno. - rosydandrea1 : RT @mattia_4man: @giuliainnocenzi In realtà anche senza crisi mi sembra che la priorità di questo governo non fosse quella di lottare contr… -