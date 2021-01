Crisi di governo: l’opera di tessitura del Pd, per evitare i rischi legati al voto anticipato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Frutto del suo mandato da segretario (e di una straordinaria visione politica), oggi nel Paese la maggior parte degli amministratori, presidenti e manager di aziende partecipate, istituti bancari, e dei sindaci, parlamentari, e senatori ‘marchiati’ dall’egida del Pd, sono tutti renziani. Questo, tanto per spiegare perché il leader di Italia Viva sia letteralmente odiato da quasi l’intera maggioranza di governo. Ed ora che Renzi ha ‘serrato le fila’, sono in tanti a tremare. Tuttavia l’ex premier si è sfilato dal governo dando una grandissima prova di forza, ma senza sbattere la porta anzi, c’è un largo spiragli che sta a significare: ‘io ci sono, proponetemi cose serie’. Un concetto che, tradotto, sta a significare: se non volete buttare tutto io ci sono ma da oggi in qualsiasi decisone conto come voi. Dunque se ufficialmente Renzi è quello che ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Frutto del suo mandato da segretario (e di una straordinaria visione politica), oggi nel Paese la maggior parte degli amministratori, presidenti e manager di aziende partecipate, istituti bancari, e dei sindaci, parlamentari, e senatori ‘marchiati’ dall’egida del Pd, sono tutti renziani. Questo, tanto per spiegare perché il leader di Italia Viva sia letteralmente odiato da quasi l’intera maggioranza di. Ed ora che Renzi ha ‘serrato le fila’, sono in tanti a tremare. Tuttavia l’ex premier si è sfilato daldando una grandissima prova di forza, ma senza sbattere la porta anzi, c’è un largo spiragli che sta a significare: ‘io ci sono, proponetemi cose serie’. Un concetto che, tradotto, sta a significare: se non volete buttare tutto io ci sono ma da oggi in qualsiasi decisone conto come voi. Dunque se ufficialmente Renzi è quello che ha ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - MichelaGenoves3 : RT @GiancarloCanc: Noi siamo saldamente al #Governo non per le poltrone, ma per tenerci la responsabilità di portare l'#Italia fuori dalla… - FrancescoLopane : RT @Laila76913893: #CivuoleCoraggio Grazie @matteorenzi dall' ipotetico 2% dei tuoi fedelissimi e , grazie da parte dei tanti che pensano… -