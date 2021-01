Crisi di governo? Lo sguardo attonito della stampa internazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Come hanno commentato i giornali stranieri la mossa con cui ieri Matteo Renzi ha ritirato Italia Viva dal governo aprendo la Crisi? QUI BRUXELLES “Anche per gli elevati standard italiani di un pubblico che apprezza le manovre politiche, le ragioni dietro questo drama sono difficili da spiegare”. Così Politico Europe, uno dei giornali più letti nella “bolla di Bruxelles”. “Può sembrare strano che un governo sia a rischio per il lussuoso problema di come spendere 209 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti a basso interesse”, scrive il giornale con riferimento al Recovery Fund. “Ma è così solo a prima vista”, aggiunge sottolineando le tensioni tra l’ex presidente del Consiglio e il suo successore, Giuseppe Conte. Euractiv utilizza il paradosso del gatto di Schrödinger per spiegare che “la politica italiana è nel caos, ma meno di ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Come hanno commentato i giornali stranieri la mossa con cui ieri Matteo Renzi ha ritirato Italia Viva dalaprendo la? QUI BRUXELLES “Anche per gli elevati standard italiani di un pubblico che apprezza le manovre politiche, le ragioni dietro questo drama sono difficili da spiegare”. Così Politico Europe, uno dei giornali più letti nella “bolla di Bruxelles”. “Può sembrare strano che unsia a rischio per il lussuoso problema di come spendere 209 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti a basso interesse”, scrive il giornale con riferimento al Recovery Fund. “Ma è così solo a prima vista”, aggiunge sottolineando le tensioni tra l’ex presidente del Consiglio e il suo successore, Giuseppe Conte. Euractiv utilizza il paradosso del gatto di Schrödinger per spiegare che “la politica italiana è nel caos, ma meno di ...

