Crisi di governo | l’ex ministra Bonetti a Radio24 | “Siamo disposti a rimanere in maggioranza Ora si faccia politica | noi ci siamo”

"siamo disposti" a rimanere in maggioranza. "Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ci stiamo". Lo ha affermato l'ex ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ai microfoni di Radio 24 'Il Sole 24 ore'. Quanto all'ipotesi di una conferma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "sono altri che hanno detto mai più con Italia viva. La politica non è fatta di mai più. Il tema non è il chi, il tema è il cosa".

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Cicciricy : RT @fioridizuccaa: una crisi di governo nel mezzo di una pandemia questo è veramente un esperimento sociale dai su non è possibile spegnete… - PaoloAlberti20 : @CarloCalenda Conte rottamato pubblicamente. Lo ha detto bene Scalfarotto che già a febbraio voleva dimettersi. Lo… -