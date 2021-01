Crisi di governo, le reazioni dei vari partiti: l’opposizione chiede il voto (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Salvini e Meloni invocano le urne, mentre Zingaretti accusa Renzi Giuseppe Conte ha accettato le dimissioni delle due ministre di Italia Viva e attende oggi il confronto tra Pd e M5S. La Crisi di governo aperta da Matteo Renzi ha aperto una breccia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) . Salvini e Meloni invocano le urne, mentre Zingaretti accusa Renzi Giuseppe Conte ha accettato le dimissioni delle due ministre di Italia Viva e attende oggi il confronto tra Pd e M5S. Ladiaperta da Matteo Renzi ha aperto una breccia L'articolo proviene da Inews.it.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Cocochanelll12 : RT @Scorpioneee96: Gennaio è iniziato solo da 14 giorni, RIPETO QUATTORDICI GIORNI! (anche se sembra un secolo). Tra pandemia, rivolta neg… - justeucitizen : RT @CarloCalenda: Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determina la n… -