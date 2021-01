Crisi di governo, la mossa di Conte: a Mattarella ha detto che vuole un chiarimento alle Camere. Ecco ora quali sono le tappe (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente dimissioni preventive con eventuale reincarico: Giuseppe Conte vuole uscire dalla Crisi passando dalle Camere. Vuol dire essenzialmente recarsi a Montecitorio e Palazzo Madama e rendere comunicazioni sull’attuale situazione politica. E quindi misurarsi col voto del Parlamento. Lo fa sapere il Quirinale alla fine di un rapido incontro, il secondo in due giorni, tra il capo dello Stato e quello del governo. Il presidente del Consiglio è salito al Colle per presentare le dimissioni ricevute ieri dalle ministre d’Italia viva e proporre a Sergio Mattarella di accettarle, come da prassi. Ha assunto l’interim all’Agricolura (le Pari Opportunità erano un ministero senza portafogli) e poi, come recita il comunicato del Colle, ha “illustrato al Presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente dimissioni preventive con eventuale reincarico: Giuseppeuscire dallapassando d. Vuol dire essenzialmente recarsi a Montecitorio e Palazzo Madama e rendere comunicazioni sull’attuale situazione politica. E quindi misurarsi col voto del Parlamento. Lo fa sapere il Quirinale alla fine di un rapido incontro, il secondo in due giorni, tra il capo dello Stato e quello del. Il presidente del Consiglio è salito al Colle per presentare le dimissioni ricevute ieri dministre d’Italia viva e proporre a Sergiodi accettarle, come da prassi. Ha assunto l’interim all’Agricolura (le Pari Opportunità erano un ministero senza portafogli) e poi, come recita il comunicato del Colle, ha “illustrato al Presidente ...

