Crisi di governo, la lettera delle ministre di Italia Viva a Conte: "Ecco perché ce ne andiamo" (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Crisi di governo è realtà, si è aperta ufficialmente ieri pomeriggio. Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. "Se non c'è bisogno delle nostre idee e della nostra passione, se la nostra collaborazione il nostro contributo non servono, la cosa più giusta da fare è restituire il nostro mandato, per sempre grati di aver avuto il privilegio di servire l'Italia", scrivono le ministre uscenti e il sottosegretario in una lettera indirizzata a Giuseppe Conte. Nella giornata di ieri il premier si era recato al Quirinale per un colloquio con Matterella, a nulla sono serviti i tentativi di avvicinamento al ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Mega_Fauna : RT @Corriere: Crisi di governo, Conte a caccia di «responsabili»: quanti senatori gli servono per rimanere premier? - MutiLeonilde : RT @riccardo_fra: Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno facen… -