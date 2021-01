Crisi di governo, la diretta – Si attende la mossa di Conte: le opzioni. L’ex ministra Iv Bonetti: “Noi disposti a rimanere in maggioranza” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Consumata e archiviata la rottura di Italia viva, ora tocca a Giuseppe Conte decidere come muoversi. Nel consiglio dei ministri di ieri sera è stato chiaro: riaprire i rapporti con l’ormai ex alleato sembra ormai impossibile e il premier intende muoversi di conseguenza. Le strade sono principalmente due: la prima prevede la salita al Colle nelle prossime ore e le dimissioni sperando di riavere l’incarico da Sergio Mattarella per cercare maggioranze alternative; la seconda invece punta sulla parlamentarizzazione della Crisi che finora si è giocata solo tra conferenze stampa e interlocuzioni nei palazzi: Conte si prende l’interim dei due ministeri lasciati vacanti da Italia viva e, presumibilmente la settimana prossima, si presenta alle Aule per spiegare la sua posizione. In questo caso e solo a quel punto sarà possibile capire se la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Consumata e archiviata la rottura di Italia viva, ora tocca a Giuseppedecidere come muoversi. Nel consiglio dei ministri di ieri sera è stato chiaro: riaprire i rapporti con l’ormai ex alleato sembra ormai impossibile e il premier intende muoversi di conseguenza. Le strade sono principalmente due: la prima prevede la salita al Colle nelle prossime ore e le dimissioni sperando di riavere l’incarico da Sergio Mattarella per cercare maggioranze alternative; la seconda invece punta sulla parlamentarizzazione dellache finora si è giocata solo tra conferenze stampa e interlocuzioni nei palazzi:si prende l’interim dei due ministeri lasciati vacanti da Italia viva e, presumibilmente la settimana prossima, si presenta alle Aule per spiegare la sua posizione. In questo caso e solo a quel punto sarà possibile capire se la ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - 2Disastro : RT @MT_Meli_: Credo che l’espressione “crisi di governo” sia sbagliata, considerando che siamo senza un governo da 11 mesi. - cricorrado : RT @nzingaretti: Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pandemia.… -