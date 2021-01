Crisi di Governo, il premier accetta le dimissioni dei ministri: 'Grave danno al Paese' (Di giovedì 14 gennaio 2021) ' Due giorni fa e oggi " aggiunge il premier, come riporta Tgcom24 - ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da mettere in atto quando il Recovery sarebbe stato ... Leggi su yeslife (Di giovedì 14 gennaio 2021) ' Due giorni fa e oggi " aggiunge il, come riporta Tgcom24 - ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da mettere in atto quando il Recovery sarebbe stato ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - effe_la : RT @LucaMagmo: voi qua a pensare alla crisi di Governo e intanto là fuori qualcuno è in edicola a comprare i fascicoli di 'costruisci la tu… - giac77 : Crisi di governo: cosa può succedere adesso, analisi di Castellani -