Crisi di governo, il M5s chiude a Renzi. Pd: “Grandissima preoccupazione” (Di giovedì 14 gennaio 2021) MILANO – La scelta di Matteo Renzi di ritirare le ministre di Italia Viva dal governo apre ufficialmente la crisi. Toccherà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scegliere quale strada percorrere: se salire al Quirinale per formalizzare le proprie dimissioni o se presentarsi davanti al Parlamento per provare ad incassare una nuova fiducia. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) MILANO – La scelta di Matteo Renzi di ritirare le ministre di Italia Viva dal governo apre ufficialmente la crisi. Toccherà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scegliere quale strada percorrere: se salire al Quirinale per formalizzare le proprie dimissioni o se presentarsi davanti al Parlamento per provare ad incassare una nuova fiducia.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - spartiato82 : ' altrimenti consegnano il paese in mano ai sovranisti ' ' la peggiore destra di sempre ' Adesso mi auguro che con… - salty_official : RT @fattoquotidiano: SU TUTTI I SOCIAL MATTEO FA FLOP A ogni post che faceva preludere alla crisi del governo Conte, 9 commenti su 10 erano… -