Crisi di governo, il live blog del secondo giorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da ieri, dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi e le dimissioni delle ministre e del sottosegretario di Italia Viva, è Crisi di governo. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in serata ha accolto le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto. La maggioranza che sosteneva l'esecutivo Conte bis non esiste più. O forse no? Non è ancora chiaro cosa deciderà di fare Matteo Renzi dopo il ritiro della sua delegazione nel governo. ARTICOLO Crisi di governo, Mattarella chiede di uscirne velocemente: i tre scenari possibili Durante la conferenza stampa ha lasciato intendere che Italia Viva potrebbe continuare a sostenere il governo, a patto che ci sia l'accoglimento delle sue richieste politiche, secondo Renzi circostanziate da tempo. Si attendono ora le mosse di ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - iochenesoscusi : RT @blinkhbdl: io e governo in crisi contemporaneamente - laura_maffi : Crisi di governo l’ex ministra Bonetti IV a Radio24: “Siamo disposti a rimanere in maggioranza. Uso del Mes dirimen… -