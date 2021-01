Crisi di governo: gli scenari possibili dopo lo strappo di Renzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri sera il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha aperto la Crisi di governo annunciando le dimissioni delle due ministre del suo partito Elena Bonetti (Pari opportunità) e Teresa Bellanova (Politiche agricole), e attaccando duramente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte soprattutto sui piani per usare i fondi europei per la ripresa. Il premier Conte deve affrontare la Crisi di governo (Photo by Augusto Casasoli – Pool/Getty Images) Crisi di governo: cos’è successo Renzi di fatto però ha lasciato aperte molte possibilità sugli scenari futuri, che saranno probabilmente al centro del dibattito politico di oggi, giornata di trattative e passaggi formali. Come si risolverà però al momento nessuno ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri sera il leader di Italia Viva Matteoha aperto ladiannunciando le dimissioni delle due ministre del suo partito Elena Bonetti (Pari opportunità) e Teresa Bellanova (Politiche agricole), e attaccando duramente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte soprattutto sui piani per usare i fondi europei per la ripresa. Il premier Conte deve affrontare ladi(Photo by Augusto Casasoli – Pool/Getty Images)di: cos’è successodi fatto però ha lasciato aperte moltetà suglifuturi, che saranno probabilmente al centro del dibattito politico di oggi, giornata di trattative e passaggi formali. Come si risolverà però al momento nessuno ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - harrymjsunshine : Crisi di governo e crisi covid tutto assieme - enribarillari : RT @RBazzarello: C’è solo un modo per chiudere questa crisi di #governo: dimissioni di #Conte e voto subito. Ridiamo la parola agli Italian… -