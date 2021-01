Crisi di Governo, Ghisleri a Radio24: “Gli italiani non capiscono perché in un momento delicato la politica parla di sé stessa e per sé stessa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Crisi di Governo innescata da Italia Viva tiene banco nel panorama mediatico, durante 24Mattino, programma di approfondimento condotto da Simone Spetia su Radio24, è intervenuta Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, per rispondere alle domande che riguardano gli umori degli italiani in merito alla situazione politica. “No, sono rimasti sconcertati, provano anche un po’ di rabbia. Nell’ascoltare le notizie sulla Crisi si domandano perché. Una politica che parla di sé stessa e per sé stessa non viene capita dai cittadini, soprattutto in un momento in cui ci dobbiamo alzare tutte le mattine e decidere di che colore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladiinnescata da Italia Viva tiene banco nel panorama mediatico, durante 24Mattino, programma di approfondimento condotto da Simone Spetia su, è intervenuta Alessandra, direttrice di Euromedia Research, per rispondere alle domande che riguardano gli umori degliin merito alla situazione. “No, sono rimasti sconcertati, provano anche un po’ di rabbia. Nell’ascoltare le notizie sullasi domandano. Unachedi sée per sénon viene capita dai cittadini, soprattutto in unin cui ci dobbiamo alzare tutte le mattine e decidere di che colore ...

