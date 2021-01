Crisi di Governo, Fratoianni (Leu): “Avanti con Conte e senza Renzi. Italia Viva inaffidabile, vuole scomporre il fronte progressista” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Dalla Crisi se ne esce con Conte e con la parte della maggioranza che è rimasta leale al programma di Governo. Si vada Avanti. Italia Viva si dimostra una forza politica inaffidabile”. Nicola Fratoianni parla di una Crisi al buio “di cui è difficile rintracciare il merito perché – sostiene – quando si è discusso sul Recovery Plan ogni volta da parte di Renzi c’è stato un rilancio e quando fai così vuol dire che vuoi soltanto rompere”. Da Leu si sostiene con forza: “Avanti con Conte e senza Italia Viva. Si vada in Parlamento e si veda se ci sono i numeri, del resto – afferma Fratoianni – qualcuno si preoccupa dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Dallase ne esce cone con la parte della maggioranza che è rimasta leale al programma di. Si vadasi dimostra una forza politica”. Nicolaparla di unaal buio “di cui è difficile rintracciare il merito perché – sostiene – quando si è discusso sul Recovery Plan ogni volta da parte dic’è stato un rilancio e quando fai così vuol dire che vuoi soltanto rompere”. Da Leu si sostiene con forza: “con. Si vada in Parlamento e si veda se ci sono i numeri, del resto – afferma– qualcuno si preoccupa dei ...

