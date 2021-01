Crisi di governo, Di Maio: 'Da Renzi gesto irresponsabile, strade divise' | Zingaretti: 'Italia Viva inaffidabile' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo l'annuncio di Renzi delle dimissioni delle ministre di Iv, si attendono le prossime mosse del premier Conte , che ha accusato il leader di Italia Viva di aver arrecato un 'notevole danno al Paese'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo l'annuncio didelle dimissioni delle ministre di Iv, si attendono le prossime mosse del premier Conte , che ha accusato il leader didi aver arrecato un 'notevole danno al Paese'...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - CSofoso : RT @believeinmusic_: Effettivamente una crisi di governo durante una pandemia che non si riesce a gestire è proprio la ciliegina sulla torta - Edvige7896 : RT @catlatorre: Non sono una fan di questo governo e non dimentico che Conte stava con Salvini fino a neanche due anni fa. Ma da cittadin… -