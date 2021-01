Crisi di Governo, dalla conta in aula alle dimissioni: i possibili scenari (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gennaio 2021 - Dopo l'uscita dal Governo di Italia Viva , con le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto, si è aperta ufficialmente la Crisi di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gennaio 2021 - Dopo l'uscita daldi Italia Viva , con ledelle ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto, si è aperta ufficialmente ladi ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - rosarioT1970 : RT @RoccoTodero: Il Pd è fatto di politici come @nzingaretti che dice la baggianata che con 500 morti al giorno non si dovrebbe aprire una… - LuigiCornaglia : RT @Linkiesta: Quello che conta è lo spettacolo cui stiamo assistendo. Alla base ci sono due fattori: la riduzione dei parlamentari e il r… -