Crisi di Governo: cosa succede adesso? Quali gli scenari? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Governo è ufficialmente entrato in una Crisi molto complessa e dalla quale non si è ancora ben capito come ne uscirà. Giuseppe Conte (Facebook)L'uscita dei ministri di Italia Viva dalla maggioranza di Governo, sancita con le dimissioni accettate, tra l'altro dal Presidente Conte, delle ministre Bellanova e Bonetti, oltre che del sottosegretario Scalfarotto, hanno aperto la Crisi all'interno del secondo esecutivo targato Giuseppe Conte. A questo punto, dopo la conferenza stampa, dai toni aspri e forti del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si attende una risposta, quantomeno politica da parte dello stesso premier. Risposta, accenno di dichiarazione di intenti, che al momento non è ancora arrivata. Oltre qualche accenno social da parte dei sostenitori di Conte, di quelli che in ogni caso stanno ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - ansiangela : RT @olli_gu: una soluzione per la crisi di governo potrebbero essere le poltrone a rotelle. - giuliaabiebs : RT @Scorpioneee96: Gennaio è iniziato solo da 14 giorni, RIPETO QUATTORDICI GIORNI! (anche se sembra un secolo). Tra pandemia, rivolta neg… -