Crisi di governo: cosa farà adesso Conte? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri sera Giuseppe Conte all'apertura del CdM ha accettato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova annunciate durante la conferenza stampa di Matteo Renzi. Il premier ha usato le parole "Crisi di governo": "Cari ministri, purtroppo questa sera IV si è assunta la grave responsabilità di aprire una Crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese per una Crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando. Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione".

