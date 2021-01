Crisi di governo, Conte sfida Renzi e affronta il voto di fiducia lunedì alla Camera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier va alla conta dei voti: lunedì alla Camera e martedì al Senato – alle 9.30, dopo la decisione presa oggi, 14 gennaio, dai capigruppo – ci sarà la votazione «a carattere fiduciario» sulle dichiarazioni di Conte. Tradotto, se Pd e 5 stelle riusciranno a trovare i cosiddetti «responsabili», sarà una fiducia sull’esecutivo. A Renzi restano 72 ore di tempo per rientrare nella maggioranza oppure, non votando la fiducia, compiere il passaggio all’opposizione. Di Maio: «Conte unica via» In serata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si schiera in difesa del premier. Per lui Conte rimane una figura cruciale «di questa maggioranza, noi l’abbiamo proposto due volte e continueremo a ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il premier vaconta dei voti:e martedì al Senato – alle 9.30, dopo la decisione presa oggi, 14 gennaio, dai capigruppo – ci sarà la votazione «a carattererio» sulle dichiarazioni di. Tradotto, se Pd e 5 stelle riusciranno a trovare i cosiddetti «responsabili», sarà unasull’esecutivo. Arestano 72 ore di tempo per rientrare nella maggioranza oppure, non votando la, compiere il passaggio all’opposizione. Di Maio: «unica via» In serata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si schiera in difesa del premier. Per luirimane una figura cruciale «di questa maggioranza, noi l’abbiamo proposto due volte e continueremo a ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - matteo_1093 : RT @wojak0: Questo è un giorno storico. La bolla del Twitter riesce a mandare un hashtag primo in tendenza durante una crisi di governo. Gr… - _______unagi : In Italia scoppia una crisi di governo e Shy apre la puntata di oggi parlando di PornHub. Lo amo -