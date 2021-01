Crisi di governo: Conte sale al Colle per annunciare che chiarirà politicamente davanti ala Camere (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali -il relativo interim è stato assunto dal presidente del Consiglio dei ministri-, dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e dall’onorevole Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato”. Questa la nota diramata poco fa dal Quirinale. Dunque, nel pomeriggio, il premier Conte è salito al Colle per aggiornare della situazione il Presidente Mattarella, dopo la dichiarazione di ieri ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe. Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali -il relativo interim è stato assunto dal presidente del Consiglio dei ministri-, dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e dall’onorevole Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato”. Questa la nota diramata poco fa dal Quirinale. Dunque, nel pomeriggio, il premierè salito alper aggiornare della situazione il Presidente Mattarella, dopo la dichiarazione di ieri ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - BCooperlo : @Adnkronos IV ha ritirato la sua delegazione aprendo formalmente la crisi di Governo con l'obiettivo di formare un… - XMartinsM : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… -