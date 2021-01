Crisi di governo, Conte riuscirà a portarsi dietro quale senatore renziano? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Creare l’ennesimo gruppo disomogeneo pur di avere una maggioranza non porterebbe a nulla di buono: questo è già chiaro. Ma quale sarebbe l’alternativa? E’ possibile che Conte stia già pensando ai cosiddetti “responsabili”? Per quanto voglia negarlo, sì. Dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi di ieri e le dimissioni delle ministre, il rimpasto sembra essere l’unica opzione plausibile per bloccare la Crisi di governo. Anche se, in realtà, il presidente della Repubblica Mattarella non vorrebbe mettere insieme un’altra maggioranza che si regge su gruppi disomogenei. L’altra possibilità, però, sarebbe scendere a compromessi con il leader di Italia Viva, di nuovo. E questa opzione non sarebbe proprio la prima scelta del Premier. >> Leggi anche: Crisi di governo, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Creare l’ennesimo gruppo disomogeneo pur di avere una maggioranza non porterebbe a nulla di buono: questo è già chiaro. Masarebbe l’alternativa? E’ possibile chestia già pensando ai cosiddetti “responsabili”? Per quanto voglia negarlo, sì. Dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi di ieri e le dimissioni delle ministre, il rimpasto sembra essere l’unica opzione plausibile per bloccare ladi. Anche se, in realtà, il presidente della Repubblica Mattarella non vorrebbe mettere insieme un’altra maggioranza che si regge su gruppi disomogenei. L’altra possibilità, però, sarebbe scendere a compromessi con il leader di Italia Viva, di nuovo. E questa opzione non sarebbe proprio la prima scelta del Premier. >> Leggi anche:di, ...

