Crisi di Governo: Conte accetta dimissioni ministri Italia Viva (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa decisione, secondo il Premier, procurerà "un notevole danno al Paese nel pieno di una pandemia", riporta TGCOM24 . Giuseppe Conte si è detto "sinceramente rammaricato" nell'apertura del ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - ovceanlouistoms : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… - princigallomich : Crisi di governo. Un sondaggio: italiani tra rabbia e preoccupazione -