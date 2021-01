Crisi di governo, cercasi “responsabili”: rischio elezioni a giugno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo lo strappo di Matteo Renzi il governo è in Crisi: Pd e M5S si sono schierati a favore del premier Giuseppe Conte, ma il loro appoggio potrebbe non bastare per mantenere in piedi l’esecutivo. ANDREAS SOLARO/AFP via Getty ImagesSull’Italia incombe lo spettro delle elezioni anticipate a giugno. Se il governo non riuscirà a ritrovare una maggioranza all’interno del Parlamento, i cittadini potrebbero tornare alle urne. Per questo motivo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appoggiato da Pd e Movimento 5 Stelle, sarebbe in queste ore alla ricerca dei cosiddetti “responsabili”, in modo tale da ricucire lo strappo voluto da Matteo Renzi all’interno dell’esecutivo. All’indomani delle dimissioni delle ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo lo strappo di Matteo Renzi ilè in: Pd e M5S si sono schierati a favore del premier Giuseppe Conte, ma il loro appoggio potrebbe non bastare per mantenere in piedi l’esecutivo. ANDREAS SOLARO/AFP via Getty ImagesSull’Italia incombe lo spettro delleanticipate a. Se ilnon riuscirà a ritrovare una maggioranza all’interno del Parlamento, i cittadini potrebbero tornare alle urne. Per questo motivo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appoggiato da Pd e Movimento 5 Stelle, sarebbe in queste ore alla ricerca dei cosiddetti “”, in modo tale da ricucire lo strappo voluto da Matteo Renzi all’interno dell’esecutivo. All’indomani delle dimissioni delle ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, il ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - EugenioPacifico : SE CONTE rispetta le leggi senza compiere atti eversivi ALLORA il Parlamento non avrebbe avuto niente da ridire ed… - cristianovilla9 : RT @UtherPe1: Il 50% degli italiani non comprende la crisi di Governo, quindi vuol dire che l'altro 50 la comprende -