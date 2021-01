Crisi di Governo, attesa per la prossima mossa: che farà Conte? (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il giorno dopo lo strappo di Matteo Renzi – concretizzato con le dimissioni delle Ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti – si cerca una exit strategy per uscire dall’angolo. “C’è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l’inaffidabilità politica di Italia Viva”, dice a chiare lettere il segretario dem Nicola Zingaretti durante la riunione dell’ufficio politico convocata al Nazareno, paventando il “rischio di un voto a giugno”. “Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l’ennesima Crisi di Governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri”, scrive il Ministro degli Esteri Di Maio su Facebook sottolineando che “l’Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il giorno dopo lo strappo di Matteo Renzi – concretizzato con le dimissioni delle Ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti – si cerca una exit strategy per uscire dall’angolo. “C’è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l’inaffidabilità politica di Italia Viva”, dice a chiare lettere il segretario dem Nicola Zingaretti durante la riunione dell’ufficio politico convocata al Nazareno, paventando il “rischio di un voto a giugno”. “Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l’ennesimadi. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri”, scrive il Ministro degli Esteri Di Maio su Facebook sottolineando che “l’Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - AdrianoCario : ???? Freddo??Caldo?? Neve?? Crisi di Governo?? Emergenza Covid-19 ???? Ricovery Plan??Al Senato componente MAIE C'è?????? - EViezzi : RT @jemenfousoui: Non so voi, ma aprire una crisi di governo in piena pandemia, quando ancora non si è finito di contare i morti, mi sembra… -