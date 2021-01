Crisi di governo aperta: tutti gli scenari possibili (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le tensioni all’interno del governo, generate dal Recovery Plan e acuite nei giorni scorsi, sono sfociate alla fine nella temuta Crisi, aperta ufficialmente nella giornata di ieri con l’annuncio da parte del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, delle dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto. Dimissioni già preannunciate durante la discussione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Italia Viva che ha posto dei paletti sull’uso delle risorse previste nel Recovery Plan italiano e ha lamentato la mancata implementazione del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Nel corso del pomeriggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per riferire al presidente Mattarella che ha contestualmente firmato il decreto in cui accetta le dimissioni dei componenti dell’esecutivo in ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le tensioni all’interno del, generate dal Recovery Plan e acuite nei giorni scorsi, sono sfociate alla fine nella temutaufficialmente nella giornata di ieri con l’annuncio da parte del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, delle dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto. Dimissioni già preannunciate durante la discussione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Italia Viva che ha posto dei paletti sull’uso delle risorse previste nel Recovery Plan italiano e ha lamentato la mancata implementazione del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Nel corso del pomeriggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per riferire al presidente Mattarella che ha contestualmente firmato il decreto in cui accetta le dimissioni dei componenti dell’esecutivo in ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - FrancescaBilio : RT @SanMarino_RTV: Il presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT sembra intenzionato a cercarsi nuovi voti in Parlamento. Anche @matteosalvi… - marcotrifino : RT @PButtafuoco: Paralizzati dalla paura, gli italiani sono diventati mansueti e pronti anche a un Conte-ter. Ma servirebbe un governo di u… -