Crisi di Governo, Andrea Orlando (Pd): "Italia viva getta il Paese nell'incertezza. Siamo preoccupati per il salto nel buio" (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Nel mezzo di una pandemia galoppante Italia viva si è assunta la responsabilità di provocare una Crisi che getta il Paese nell'incertezza e nella confusione. Avevamo detto che attaccando questo Governo si sarebbe fatto un salto nel buio. I nostri appelli non sono stati ascoltati e purtroppo questo è avvenuto. Non possiamo che manifestare grandissima preoccupazione" sono le parole del vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - dona_rana : Ma vi rendete conto che una crisi di governo è una cosa fisiologica nel meccanismo parlamentare? Ma la finite di fa… - supermaestro : RT @lauraboldrini: Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha bisogn… -