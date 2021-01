Crisi | caccia ai responsabili L’ex-antieuro Di Maio | «Benvenuto a chi crede nei valori della Ue»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Basterà sentire Luigi Dial Tg3 o leggerne l’ultimo post su Fb per capire in che mani siamo. La stessa persona che due anni fa minacciava l’impeachment per Mattarella, ora lo saluta come un «solido punto fermo». E che ora si appella a «tutti coloro che condividono ieuropei» quando solo ieri si faceva immortalare con il capo del Gilet Gialli che ogni sabato mettevano Parigi a ferro e a fuoco. Ha la coscienza a fisarmonica-capo dei 5Stelle. Ieri contro l’euro, oggi in piena sintonia «con le istituzioni Ue». E senza mai offrire uno straccio di spiegazione sulle cause di queste prodigiose folgorazioni. In realtà ce n’è una sola e di prodigioso non ha nulla: la poltrona. Divuole salvare la poltrona È esattamente in suo nome che lancia appelli a non meglio precisati «costruttori». Sarebbero, in ...