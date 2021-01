Covid: variante inglese, primo caso nel Bergamasco (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA, 14 GEN - E' arrivata anche a Bergamo, la provincia più colpita nella prima fase dell'epidemia, la cosiddetta 'variante inglese' del Covid-19. E' stata rilevata su un cittadino Bergamasco di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA, 14 GEN - E' arrivata anche a Bergamo, la provincia più colpita nella prima fase dell'epidemia, la cosiddetta '' del-19. E' stata rilevata su un cittadinodi ...

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Variante Gb in #Veneto? Se vero bloccare tutto' - Iann82Terry : La variante italiana del covid 19 si chiama Matteo Renzi. - occhio_notizie : #Covid, primo caso di variante #inglese individuato in provincia di #Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Covid:Brasile,primo caso reinfezione con variante amazzonica - America Latina Agenzia ANSA Oms lancia l’allarme: spaventano le nuove varianti Covid

Dopo l'annuncio che il Coronavirus è tornato in Cina, l'Oms sembra essere in subbuglio. A preoccupare sono le nuove varianti del Covid ...

Covid, primo caso di variante inglese individuato in provincia di Bergamo

La variante inglese del covid è arrivata anche in provincia di Bergamo. Si tratta di un passeggero rientrato dal Regno Unito ...

Dopo l'annuncio che il Coronavirus è tornato in Cina, l'Oms sembra essere in subbuglio. A preoccupare sono le nuove varianti del Covid ...La variante inglese del covid è arrivata anche in provincia di Bergamo. Si tratta di un passeggero rientrato dal Regno Unito ...