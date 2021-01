Covid Usa, a Los Angeles uno su tre è positivo (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono quasi un milione le persone contagiate dal coronavirus nella contea di Los Angeles, negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che 958.497 persone hanno contratto l'infezione dallo scoppio della pandemia. L'Abc riferisce che una persona su tre è stata contagiata. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono quasi un milione le persone contagiate dal coronavirus nella contea di Los, negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che 958.497 persone hanno contratto l'infezione dallo scoppio della pandemia. L'Abc riferisce che una persona su tre è stata contagiata.

ignaziomarino : #14gennaio: Questa sera sarò ospite di @corradoformigli durante la trasmissione @PiazzapulitaLA7. Parleremo di Roma… - fattoquotidiano : Covid, nel Regno Unito 47mila contagi e oltre 1.500 morti. Johnson: “Rischio saturazione ospedali”. Spagna, nuovo p… - Agenzia_Ansa : #Covid, in #Usa i casi superano quota 23 milioni. In #Germania nuovo record vittime, 1.244 in 24 ore #ANSA - mondo_oggi : #nwo #covid #trump #usa #ue #greatReset #politica #chiesa #Nwo COMPLOTTO O VERITÀ? - Migliorini_Nico : #nwo #covid #trump #usa #ue #greatReset #politica #chiesa #Nwo COMPLOTTO O VERITÀ? -