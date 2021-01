Covid: stretta per mezza Italia, ma il pasticcio Dpcm spacca in due il weekend (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA Da domenica mezza Italia cambia colore. A dispetto della chiarezza richiesta dai cittadini, il governo avrebbe infatti deciso di far entrare in vigore i nuovi colori delle Regioni a partire dal... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA Da domenicacambia colore. A dispetto della chiarezza richiesta dai cittadini, il governo avrebbe infatti deciso di far entrare in vigore i nuovi colori delle Regioni a partire dal...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stretta Covid: stretta per mezza Italia, ma il pasticcio Dpcm spacca in due il weekend Il Mattino Coronavirus Marche, 506 positivi su 4482 nuove diagnosi. Pesaro-Urbino: 151 contagi

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6667 tamponi: 4482 nel ...

Per questo la prima mossa sarà la proroga dello stato d’emergenza fino al prossimo 30 aprile. Discorso diverso per i musei: dopo il pressing del Mibact, con ingressi contingentati e prenotazioni obbli ...

