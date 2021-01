Covid, Speranza: “Anticipiamo le nuove restrizioni. Zona rossa se l’indice Rt sale a 1,25” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile, abbassamento dell’indice Rt per far scattare le misure più restrittive, stop alla mobilità anche tra regioni gialle. Sono le misure contenute nel decreto approvato nella notte dal Consiglio dei ministri e illustrate oggi dal titolare della Salute, Roberto Speranza, a Regioni, Comuni e Province. “I dati europei sono in significativo peggioramento. La situazione non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata”, ha detto Speranza. l’indice Rt e le nuove restrizioni anti Covid Al vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, alla presenza anche del commissario Domenico Arcuri, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile, abbassamento delRt per far scattare le misure più restrittive, stop alla mobilità anche tra regioni gialle. Sono le misure contenute nel decreto approvato nella notte dal Consiglio dei ministri e illustrate oggi dal titolare della Salute, Roberto, a Regioni, Comuni e Province. “I dati europei sono in significativo peggioramento. La situazione non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare leper evitare una nuova forte ondata”, ha dettoRt e leantiAl vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, alla presenza anche del commissario Domenico Arcuri, ...

