Covid, sono 522 i decessi di oggi. Tasso di positività risale al 10,7% (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Sono 522 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 80.848. I nuovi positivi sono 17.246 a fronte di 160.585 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 10,7%, in aumento rispetto al 9% di ieri. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Sono 522 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 80.848. I nuovi positivi sono 17.246 a fronte di 160.585 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 10,7%, in aumento rispetto al 9% di ieri.

