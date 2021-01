Covid, risale la curva del contagio. Rapporto positivi-tamponi a 9,4%. Deceduti in 41 (10 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 14 gennaio 2021) risale la curva del contagio, il Rapporto positivi-tamponi si attesta a 9,4% secondo il bollettino del giorno diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Ieri era di 7,4%, il giorno prima 7,5%, tre giorni fa di 10,5%. positivi del giorno 1.294, di cui asintomatici 1.167 e sintomatici 127, su un numero di tamponi del giorno di 13.728. Sale a 203.846 il totale dei positivi in Campania su 2.194.673 tamponi effettuati. ?Deceduti in 41, 10 nelle ultime 48 ore e 31 Deceduti in precedenza ma registrati? ieri.? Totale Deceduti in Campania dall’inizio della pandemia 3.298. Guariti del giorno 760, totale guariti 127.766. Reso noto anche ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021)ladel, ilsi attesta a 9,4% secondo il bollettino del giorno diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Ieri era di 7,4%, il giorno prima 7,5%, tre giorni fa di 10,5%.del giorno 1.294, di cui asintomatici 1.167 e sintomatici 127, su un numero didel giorno di 13.728. Sale a 203.846 il totale deiin Campania su 2.194.673effettuati. ?in 41, 1048 ore e 31in precedenza ma registrati? ieri.? Totalein Campania dall’inizio della pandemia 3.298. Guariti del giorno 760, totale guariti 127.766. Reso noto anche ...

