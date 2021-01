Covid, Ricciardi a SkyTg24: “Situazione grave in quasi tutte le Regioni, superato il 30% dei posti letto in terapia intensiva” – Video (Di giovedì 14 gennaio 2021) “La Situazione è grave nella stragrande maggioranza delle Regioni italiane e pone i sistemi sanitari sotto pressione. In quasi tutta Italia è stata superata la soglia del 30% per le terapie intensive e purtroppo i casi sono in aumento”. Lo ha detto il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ospite di Buongiorno su Sky Tg24. “Siamo ancora nella seconda ondata che è ancora molto alta e non riusciamo ad appiattirla. E il problema è che se risale ci farà entrare in quella che chiamiamo terza ondata. Quello che sta accadendo in tutta Europa è che la variante inglese si sta diffondendo e sta mettendo in ginocchio la Gran Bretagna e l’Irlanda. Noi dobbiamo essere pronti a prevenirla”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Lanella stragrande maggioranza delleitaliane e pone i sistemi sanitari sotto pressione. Intutta Italia è stata superata la soglia del 30% per le terapie intensive e purtroppo i casi sono in aumento”. Lo ha detto il consigliere del ministro della Salute, Walter, ospite di Buongiorno su Sky Tg24. “Siamo ancora nella seconda ondata che è ancora molto alta e non riusciamo ad appiattirla. E il problema è che se risale ci farà entrare in quella che chiamiamo terza ondata. Quello che sta accadendo in tutta Europa è che la variante inglese si sta diffondendo e sta mettendo in ginocchio la Gran Bretagna e l’Irlanda. Noi dobbiamo essere pronti a prevenirla”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'emergenza Covid continua a tenere sotto scacco la Penisola. Di fronte a una risalita della curva epidemiologica arriva l'allarme: "Nuovo lockdown".

