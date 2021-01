Covid, oltre 50 milioni i casi guariti al mondo (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA, 14 GEN - Ha superato quota 92 milioni (92.162.781) il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrati nel mondo dall'inizio della pandemia, di cui oltre 50 milioni (50.919.146) guariti. Lo si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA, 14 GEN - Ha superato quota 92(92.162.781) il numero deidi contagio da-19 registrati neldall'inizio della pandemia, di cui50(50.919.146). Lo si ...

fattoquotidiano : Covid, nel Regno Unito 47mila contagi e oltre 1.500 morti. Johnson: “Rischio saturazione ospedali”. Spagna, nuovo p… - TgLa7 : #Covid: oltre 1.500 morti in Gb, è record. ma Johnson apre spiragli: 'Primi effetti del lockdown sul trend' - Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 50 milioni i casi guariti al mondo - princigallomich : MANFREDONIA – COVID 19 – OLTRE 400 I CASI POSITIVI IN CITTA’! - ConzDenis : RT @Guido44895392: Ero ansioso di vedere la prima pagina del Cesso diretto da Travaglio per vedere la sua reazione. Oltre alla solita vigne… -