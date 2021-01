Covid oggi: bollettino coronavirus 14 gennaio. I contagi in Italia e in Lombardia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gennaio 2021 - Nonostante l 'apertura della crisi di governo da parte dei renziani, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto anti-Covid che fa da cornice alle regole che ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 142021 - Nonostante l 'apertura della crisi di governo da parte dei renziani, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto anti-che fa da cornice alle regole che ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio: Che succede ora. Ieri misure Covid e oggi lo scostamento per i rist… - Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - stebellentani : Covid: Bonaccini, bene discutere di passaporto vaccinale. Credo che ne dovremo discutere per dare una mano a ripart… - Corrado0M : RT @Leonardobecchet: I dati Bankitalia di oggi: forte calo reddito (-8,8%), forte calo consumi (-9,8%), triplicato tasso risparmio, aument… - klaretta2006 : RT @UtherPe1: La posizione del Governo in merito agli accordi di Basilea? ho chiesto anche a @carlaruocco1 e @AndreaOrlandosp, ad oggi senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus oggi: nuovo record di vittime in Germania, 1.244 in 24 ore. Missione Oms a Wuhan, Cina ... Il Sole 24 ORE Covid-19. Dati in aggiornamento dall'Ats, ad Alghero i positivi sono 156 e 6 i ricoverati

“Non allentiamo la presa, la prospettiva del nuovo vaccino fa intravvedere orizzonti positivi ma è un attività che procede per i prossimi mesi, nel frattempo, c’è bisogno del massimo della responsabil ...

Coronavirus, inchiesta sull’epidemia. Sequestri di pc e acquisizione di atti: la Finanza di Bergamo dall’Ats al Ministero

Acquisizione di atti e documenti per avere conferme (o smentite) sui Piani pandemici non aggiornati e capire se ci fosse, prima del Covid, un aggiornamento in corso. Materiale sequestrato sull’ospedal ...

“Non allentiamo la presa, la prospettiva del nuovo vaccino fa intravvedere orizzonti positivi ma è un attività che procede per i prossimi mesi, nel frattempo, c’è bisogno del massimo della responsabil ...Acquisizione di atti e documenti per avere conferme (o smentite) sui Piani pandemici non aggiornati e capire se ci fosse, prima del Covid, un aggiornamento in corso. Materiale sequestrato sull’ospedal ...