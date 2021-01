Covid, nuove misure da sabato fino al 5 marzo: restrizioni e la “zona bianca” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri riunitosi nella serata di mercoledì 13 gennaio, in un momento politicamente molto delicato per l’esecutivo, ha deciso di prorogare fino al 30 aprile lo stato di emergenza. Su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza è stato approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Un decreto che conferma, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri riunitosi nella serata di mercoledì 13 gennaio, in un momento politicamente molto delicato per l’esecutivo, ha deciso di prorogareal 30 aprile lo stato di emergenza. Su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza è stato approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del-19. Un decreto che conferma,al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, dal 16 gennaio 2021 eal 52021, sull’intero ...

