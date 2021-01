Covid, nelle Marche altri 506 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 65 positivi ai test veloci e 136 casi da accertare /La mappa del virus ... (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA - Covid, i nuovi contagiati nelle Marche oggi 14 gennaio 2021 sono 506, oltre a 65 nei trest veloci e 134 casi su cui ancora in corso indagini epidemiologiche. Il Servizio Sanità della Regione ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA -, iatioggi 14 gennaio 2021 sono 506, oltre a 65 nei treste 134su cui ancora in corso indagini epidemiologiche. Il Servizio Sanità della Regione ...

