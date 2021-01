Covid, l'infettivologo Galli: 'Stanno vaccinando chi è già guarito, sono fuori di me. I dati impongono attenzione al personale delle scuole' (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'I dati che mi mandano da ambienti sindacali sulle infezioni nel personale delle materne e degli asili nido sono dati non discutibili. E indicano che la situazione impone un'attenzione per quanto ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Iche mi mandano da ambienti sindacali sulle infezioni nelmaterne e degli asili nidonon discutibili. E indicano che la situazione impone un'per quanto ...

gian_antone : RT @La7tv: #lariachetira #Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Per arrivare a vaccinare il 70% degli italiani entro il pr… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'infettivologo Galli: «Stanno vaccinando chi è già guarito dal virus, sono fuori di me» - La7tv : #lariachetira #Vaccino anti-Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Per arrivare a vaccinare il 70% degli italian… - Notiziedi_it : Covid, l'infettivologo Galli: «Stanno vaccinando chi è già guarito dal virus, sono fuori di me» - VgAdele : Covid, l'infettivologo Galli: «Stanno vaccinando chi è già guarito, sono fuori di me. I dati impongono attenzione a… -