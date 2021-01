Covid, l'allarme della Fondazione Gimbe: 'Il vaccino non basta, serve un altro lockdown' (Di giovedì 14 gennaio 2021) La tanto temuta terza ondata di coronavirus è ormai alle porte e il vaccino non può risolvere tutti i problemi: stando a quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) La tanto temuta terza ondata di coronavirus è ormai alle porte e ilnon può risolvere tutti i problemi: stando a quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente, ...

Agenzia_Italia : L'allarme di Gimbe: 'Tutte le curve sono in risalita, serve lockdown' - RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - fanpage : L'allarme arriva dal responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Cotugno - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: L'allarme di @GIMBE : 'Tutte le curve sono in risalita, serve lockdown' Rileva l'incremento dei nuovi casi e la risali… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Servono 500 posti letto in terapia intensiva negli ospedali della Lombardia in 48 ore. Il grido d'allarme dei medici dei no… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Famiglia devastata dal Covid: allarme variante. Il fratello quarantenne ucciso, la sorella e il... Il Gazzettino Covid, aumentano i morti. La fondazione Gimbe: "Il vaccino non basta, serve il lockdown"

Covid, aumentano i morti e nuovi casi. La fondazione Gimbe: "Il vaccino non basta, serve il lockdown". L'appello è stato lanciato dopo che sono stati resi noti i numeri dell'emergenza relativa ...

Dopo le Fake news, giornalisti occidentali in fila per il vaccino russo Sputnik V

La Russia, come è noto, è stato il primo paese ad annunciare la creazione di un vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik V. Di questo vaccino, in occidente, tranne qualche eccezione, il solito mantra ch ...

Covid, aumentano i morti e nuovi casi. La fondazione Gimbe: "Il vaccino non basta, serve il lockdown". L'appello è stato lanciato dopo che sono stati resi noti i numeri dell'emergenza relativa ...La Russia, come è noto, è stato il primo paese ad annunciare la creazione di un vaccino contro il Covid-19, lo Sputnik V. Di questo vaccino, in occidente, tranne qualche eccezione, il solito mantra ch ...