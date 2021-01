Covid, la Francia anticipa il coprifuoco alle 18. Merkel pensa a un lockdown rafforzato dal 20 gennaio. In Svezia 351 morti: mai così tanti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da Covid19, in Europa preoccupa l’andamento in Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato il record di morti da inizio pandemia: 1.244 in una sola giornata con 25.164 nuove infezioni. così, secondo quanto scrive la Bild, Angela Markel sta pensando a un lockdown rafforzato che inizi il 20 gennaio: oltre alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle scuole e di molte altre attività, la Cancelliera sta riflettendo sulla possibilità di sospendere il trasporto pubblico e i treni a lunga distanza, introdurre il coprifuoco e obbligare alcuni Länder allo smart-working totale. “C’è un terrore puro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mentre l’Italia si appresta a prolungare lo stato di emergenza, introducendo nuove misure per far fronte all’epidemia da19, in Europa preoccupa l’andamento in Germania che nelle ultime 24 ore ha registrato il record dida inizio pandemia: 1.244 in una sola giornata con 25.164 nuove infezioni., secondo quanto scrive la Bild, Angela Markel stando a unche inizi il 20: oltre alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle scuole e di molte altre attività, la Cancelliera sta riflettendo sulla possibilità di sospendere il trasporto pubblico e i treni a lunga distanza, introdurre ile obbligare alcuni Länder allo smart-working totale. “C’è un terrore puro ...

