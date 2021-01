Covid Italia, 17.246 contagi e 522 morti: bollettino 14 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 17.246 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, 14 gennaio, secondi i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 522 morti, per un totale di 80.848 vittime dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei casi sale invece a 2.336.279. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 160.585 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.557 (-22 da ieri). Il tasso di positività è del 10,7%. VENETO - Sono 2.076 i nuovi contagi e 101 morti registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione. Il totale dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza sale così a 7.684, mentre quello dei casi a 291.719. Gli attualmente positivi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 17.246 i nuovidi coronavirus inoggi, 14, secondi i dati deldella Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 522, per un totale di 80.848 vittime dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei casi sale invece a 2.336.279. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 160.585 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.557 (-22 da ieri). Il tasso di positività è del 10,7%. VENETO - Sono 2.076 i nuovie 101registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo ildella Regione. Il totale dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza sale così a 7.684, mentre quello dei casi a 291.719. Gli attualmente positivi sono ...

