Covid, in Cina il primo decesso da maggio: il team Oms arriva a Wuhan (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Cina viene registrato il primo decesso da Covid-19 dal mese di maggio. Intanto il team Oms è arrivato a Wuhan per studiare le origini del virus. Erano ben otto mesi che la Cina non aggiornava il conto dei decessi collegati al Covid-19. Nella giornata di ieri il Governo locale ha dovuto confermare un'altra vittima L'articolo proviene da Inews.it.

